Кабмін виділив 18 млн на житло для переселенців

Кабмін виділив 18 млн на житло для переселенців

Кабінет Міністрів виділив на придбання житла для внутрішніх переселенців 18,078 млн гривень, повідомляє Кореспондент.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 7 липня. 

За рахунок відповідного розподілу субвенції з державного бюджету планується придбати 65 об'єктів нерухомості для 201 переселенця. 

Житло придбають у: 

  • Вінницькій області - два об'єкти в двох об'єднаних територіальних громадах,
  • Донецькій області - 15 об'єктів у п'яти ОТГ,
  • Житомирській області - три об'єкти в одній ОТГ,
  • Запорізькій області - два об'єкти в одній громаді,
  • Київської області - 10 об'єктів в одній громаді,
  • Луганській області - шість об'єктів в одній громаді,
  • Одеській області - сім об'єктів у двох ОТГ,
  • Рівненській області - один об'єкт в одній ОТГ,
  • Херсонській області - 17 об'єктів в одній ОТГ,
  • Черкаській області - один об'єкт в одній громаді,
  • Чернігівській області - один об'єкт в одній громаді.

 У Кабміні нагадали, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету. 

Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.

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