Кабмін виділив 18 млн на житло для переселенців
Кабінет Міністрів виділив на придбання житла для внутрішніх переселенців 18,078 млн гривень, повідомляє Кореспондент.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 7 липня.
За рахунок відповідного розподілу субвенції з державного бюджету планується придбати 65 об'єктів нерухомості для 201 переселенця.
Житло придбають у:
- Вінницькій області - два об'єкти в двох об'єднаних територіальних громадах,
- Донецькій області - 15 об'єктів у п'яти ОТГ,
- Житомирській області - три об'єкти в одній ОТГ,
- Запорізькій області - два об'єкти в одній громаді,
- Київської області - 10 об'єктів в одній громаді,
- Луганській області - шість об'єктів в одній громаді,
- Одеській області - сім об'єктів у двох ОТГ,
- Рівненській області - один об'єкт в одній ОТГ,
- Херсонській області - 17 об'єктів в одній ОТГ,
- Черкаській області - один об'єкт в одній громаді,
- Чернігівській області - один об'єкт в одній громаді.
У Кабміні нагадали, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету.
Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.