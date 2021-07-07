Кабмін виділив 18 млн на житло для переселенців

Кабінет Міністрів виділив на придбання житла для внутрішніх переселенців 18,078 млн гривень, повідомляє Кореспондент.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 7 липня.

За рахунок відповідного розподілу субвенції з державного бюджету планується придбати 65 об'єктів нерухомості для 201 переселенця.

Житло придбають у:

Вінницькій області - два об'єкти в двох об'єднаних територіальних громадах,

Донецькій області - 15 об'єктів у п'яти ОТГ,

Житомирській області - три об'єкти в одній ОТГ,

Запорізькій області - два об'єкти в одній громаді,

Київської області - 10 об'єктів в одній громаді,

Луганській області - шість об'єктів в одній громаді,

Одеській області - сім об'єктів у двох ОТГ,

Рівненській області - один об'єкт в одній ОТГ,

Херсонській області - 17 об'єктів в одній ОТГ,

Черкаській області - один об'єкт в одній громаді,

Чернігівській області - один об'єкт в одній громаді.

У Кабміні нагадали, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету.

Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.