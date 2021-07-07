Литва висилає з Вільнюса більшість білоруських дипломатів

Міністерство закордонних справ Литви в середу оголосило про висилку основної частини дипломатичного персоналу, що працює в посольстві Білорусі в Вільнюсі у відповідь на аналогічний крок Мінська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Литва дозволила Білорусі залишити в країні одного консульського працівника і трьох технічно-адміністративних працівників.

Мінськ через "недружні дії" Вільнюса скоротить до мінімуму дипломатичне представництво Литви в Білорусі, повідомили в міністерстві закордонних справ республіки за підсумками виклику в МЗС тимчасового повіреного в справах Литовської Республіки в Білорусі Асти Андіяускене.

"До тимчасового повіреного в справах доведена інформація про рішення Білорусі скоротити до мінімуму дипломатичне представництво Литви в нашій країні на період до скасування нею вчорашньої і інших недружніх ініціатив, що розпалюють конфронтацію у відносинах з Білоруссю" , - йдеться в повідомленні білоруського зовнішньополітичного відомства.

Андіяускене була викликана в МЗС "у зв'язку з систематичними недружніми діями Литви, грубо порушують Договір про добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь та Литовською Республікою", зазначили у зовнішньополітичному відомстві Білорусі.

Рішення МЗС Литви в Мінську вважають "нікчемним за своїми міжнародно-правовими підставами та наслідків".