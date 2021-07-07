Гендиректор "Укрпошти" визнав, що листоноші не отримують зарплату в $1000

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський визнав, що українські листоноші не отримують зарплату в тисячу доларів, про що він заявляв раніше, повідомляє УНІАН.

Про це він повідомив сьогодні в Facebook, зазначивши, що визнає власну помилку.

У своєму недавньому інтерв'ю топ-менеджер "Укрпошти" заявив, що "наші листоноші заробляють до 1000 доларів і мають чайові". Останні, за даними Смілянського, відрізняються залежно від регіону - на сході України більше, на заході - менше.

Смілянський також зазначив, що в "Укрпошті" є інші спеціальності з подібною зарплатою - водії, кур'єри та сортувальники.