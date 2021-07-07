Трамп вирішив подати позов проти Facebook, Twitter і Google

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що вирішив взяти участь у подачі колективного позову до суду проти компаній Google, Twitter і Facebook, в яких його сторінки на сьогодні заблоковані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні спільно з інститутом America First Policy я подаю колективний позов проти великих технологічних гігантів, включно з Facebook, Google і Twitter, а також проти їх генеральних директорів - Марка Цукерберга, Сундара Пічаї і Джека Дорсі - трьох дійсно хороших хлопців" , - заявив Трамп журналістам.

Позов розглядатиме суд у Флориді.

Колишній глава держави назвав дії соцмереж Twitter і Facebook неконституційними, такими, що порушують принципи свободи словами і взагалі - принципи американського життя.

Трамп зажадав, щоб суд ще до початку слухань зобов'язав ці компанії припинити "незаконну ганебну цензуру американського народу".

"Це буде першим з подібного роду позовів до суду. За ним, як я припускаю, підуть інші" , - попередив колишній президент.

"Я вірю, що в результаті ми отримаємо історичну перемогу, відстоявши нашу американську свободу, а також свободу висловлювати думку" , - додав він.

Президент розповів, що його інтереси будуть відстоювати адвокати, які зазвичай захищають інтереси компаній, які виробляють тютюнові вироби.

"Судячи з усього, вони відмінно справляються зі своєю роботою. Я вирішив дізнатися, чи готові вони взятися і за цю справу. Виявилося, що вони готові" , - заявив Трамп.

Трамп під час виступу нагадав слова Джорджа Вашингтона, який вважав, що без свободи слова американців, "що стали дурними та мовчазними, можна буде відвести на забій, як овець" .

Twitter раніше безстроково заблокував сторінку Трампа на своїй платформі. У Facebook та Instagram Трампа заблокували на два роки.