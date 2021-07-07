Трамп вирішив подати позов проти Facebook, Twitter і Google
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що вирішив взяти участь у подачі колективного позову до суду проти компаній Google, Twitter і Facebook, в яких його сторінки на сьогодні заблоковані, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні спільно з інститутом America First Policy я подаю колективний позов проти великих технологічних гігантів, включно з Facebook, Google і Twitter, а також проти їх генеральних директорів - Марка Цукерберга, Сундара Пічаї і Джека Дорсі - трьох дійсно хороших хлопців", - заявив Трамп журналістам.
Позов розглядатиме суд у Флориді.
Колишній глава держави назвав дії соцмереж Twitter і Facebook неконституційними, такими, що порушують принципи свободи словами і взагалі - принципи американського життя.
Трамп зажадав, щоб суд ще до початку слухань зобов'язав ці компанії припинити "незаконну ганебну цензуру американського народу".
"Це буде першим з подібного роду позовів до суду. За ним, як я припускаю, підуть інші", - попередив колишній президент.
"Я вірю, що в результаті ми отримаємо історичну перемогу, відстоявши нашу американську свободу, а також свободу висловлювати думку", - додав він.
Президент розповів, що його інтереси будуть відстоювати адвокати, які зазвичай захищають інтереси компаній, які виробляють тютюнові вироби.
"Судячи з усього, вони відмінно справляються зі своєю роботою. Я вирішив дізнатися, чи готові вони взятися і за цю справу. Виявилося, що вони готові", - заявив Трамп.
Трамп під час виступу нагадав слова Джорджа Вашингтона, який вважав, що без свободи слова американців,
"що стали дурними та мовчазними, можна буде відвести на забій, як овець".
Twitter раніше безстроково заблокував сторінку Трампа на своїй платформі. У Facebook та Instagram Трампа заблокували на два роки.