У Криму, слідом за потом, нашестя комарів

В окупованому Криму після сильного потопу внаслідок тривалих злив у червні, тепер спостерігається справжня навала комарів - особливо від комах страждають в центральній і північній частині захопленого Росією українського півострова, повідомляє РБК-Україна.

Місцеві жителі скаржаться, що шар мертвих літаючих "кровопивців" на підвіконнях може перевищувати 1 см.

Що викликало навалу комарів у Криму

Що стосується комарів, то місцева "влада" пояснює таку навалу рясними опадами, а також циклічними змінами в популяції комах від року до року.

Також стало відомо, що окупанти планували залучити для боротьби з комарами авіацію, щоб труїти комах хімікатами.

Водночас науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України Ігор Небогаткін в ефірі "Крим.Реалії" висловив думку, що навала комарів викликана зміщенням весняних злив на літо і що при цьому навряд чи варто обприскувати території півострова з літаків.

Чи буде ще одна біда в Криму - з сараною?

Ризики аномальної навали сарани після нинішнього валу комарів прокоментував старший науковий співробітник інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко.

"Покоління, яке має стадні форми, з'являється в екстремальні в плані погоди періоди, коли дуже жарко і коли є багато непридатних, не оброблених земель, особливо по берегах висохлих водойм. Це найідеальніші умови для сарани" , - розповів вчений.

Федоренко звернув увагу, що внаслідок великої кількості опадів і навіть повеней дуже багато таких площ біля природних водойм виявляються затопленими.

"Сарана відкладає яйця в землю, і таким чином вони гинуть. Так що, швидше за все, на відміну від ситуації з комарами, на сарану цей клімат матиме зворотний ефект, і спалахів масового розмноження не повинно трапитися" , - сказав він.

Автор: Володимир Костирін