Названа причина розвитку особливо небезпечного раку

Вчені Московського державного університету спільно із закордонними колегами з Китаю та Швеції виявили новий механізм, який допомагає раковим клітинам уникати загибелі від лікарських препаратів. Виявилося, що нестача кисню, що виникає в умовах швидкозростаючою пухлини, пригнічує апоптоз - програмовану клітинну смерть, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники зімітували гіпоксію за допомогою дефероксаміну, що є хелатор заліза, і виявили, що він пригнічує загибель ракових клітин кишківника, в нормі що спричинюється протираковими препаратами доксорубицином або цисплатином. Це відбувається за допомогою зниження активності p53, що, своєю чергою, зменшує рівень білків Bax, Bid і Puma.

Швидкорослі пухлинні клітини легко стають гипоксическими через нездатність судинної системи забезпечувати патогенні тканини достатньою кількістю кисню. В результаті пригнічується митохондриальное окисне фосфорилювання - головний процес виробництва енергії у вигляді молекул АТФ. Клітини адаптуються до гіпоксії завдяки фактору, индуцируемого гіпоксією (HIF). HIF стимулює ключові процеси виробництва енергії, не пов'язані з мітохондріями. Крім того, він пригнічує активність мітохондрій, пригнічуючи механізми апоптозу.

Стаття дослідників, в якій називають причини розвитку особливо небезпечного раку, невосприимчивого до терапії, опублікована в журналі Chemico-Biological Interactions.

Іншим важливим регулятором клітинної загибелі є фактор транскрипції p53, який регулює виробництво запускають апоптоз білків Bcl-2. Ці білки відкривають пори в зовнішній мітохондріальній мембрані, через які в цитоплазму клітини потрапляє цитохром с, який активує вбивають клітину ферменти. У багатьох пухлинах р53 або мутований, або його експресія пригнічена.

Зниження активності Bax, Bid і Puma зменшувала проникність мембрани мітохондрій і послаблює загибель клітин через апоптотичні шляхи. Тому, щоб знову активувати апоптоз, необхідно знову запустити p53, що можна зробити за допомогою нових протипухлинних препаратів.