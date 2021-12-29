Лікар назвала ознаки паразитоза

Паразитоз може протікати безсимптомно, або його ознаки можуть помилково розшифровуватися, як щось інше, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Украина.

Лікар Катерина Григор'єва у своєму Instagram перерахувала основні симптоми, з якими можна звіритися, щоб зрозуміти, є в організмі паразити чи ні.

За якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів?

спастичні болі і різь в кишечнику

погано піддаються лікуванню гастрити

епізодичні прояви алергії

часті головні болі

нудота

стан дефіцитів по вітамінам, мікроелементам і нутрієнтам.

Що робити, якщо ви запідозрили у себе паразитів

Найголовніше - не хвилюватися, стрес нікому здоров'я не додає. Паразити є у кожного. Якщо організм здоровий, добре працюють шлунково-кишковий тракт і печінка, налагоджений жовчевідтік, хороша кислотність шлункового соку, ці співмешканці не зможуть принести шкоди.

Якщо здається, що всі ознаки збіглися, варто звернутися до фахівця, який допоможе з'ясувати, чи паразитоз чи це насправді - і призначить лікування.