Лікар розповіла ознаки паразитоза
Паразитоз може протікати безсимптомно, або його ознаки можуть помилково розшифровуватися, як щось інше, повідомляє РБК-Украина.
Лікар Катерина Григор'єва у своєму Instagram перерахувала основні симптоми, з якими можна звіритися, щоб зрозуміти, є в організмі паразити чи ні.
За якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів?
- спастичні болі і різь в кишечнику
- погано піддаються лікуванню гастрити
- епізодичні прояви алергії
- часті головні болі
- нудота
- стану дефіцитів по вітамінам, мікроелементам і нутрієнтам.
Що робити, якщо ви запідозрили у себе паразитів
Найголовніше - не хвилюватися, стрес нікому здоров'я не додає. Паразити є у кожного. Якщо організм здоровий, добре працюють шлунково-кишковий тракт і печінка, налагоджений жовчевідтік, хороша кислотність шлункового соку, ці співмешканці не зможуть принести шкоди.
Якщо здається, що всі ознаки збіглися, варто звернутися до фахівця, який допоможе з'ясувати, чи паразитоз чи це насправді - і призначить лікування.
Автор: Тетяна Турчанікова