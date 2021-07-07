Що очікується на валютному ринку в четвер

Торгівлю на міжбанківському валютному ринку﻿ в середу можна умовно розділити на два етапи.

Під час першого, що тривав лише дві години, котирування безготівкового долара росли. Потім настав другий етап, коли пропозиція значно перевищила попит. В результаті котирування розгорнулися вниз і до кінця торгів знизилися навіть нижче вчорашнього рівня закриття.

Причиною підвищеного попиту на початку торгової сесії стали покупки банків, конвертувати гривню напередодні великого погашення ОВДП. Вони виштовхали долар вгору, і він досяг 27,33 гривень на покупку і 27,36 гривень на продажу. Охочих продати за цією ціною знайшлося стільки, що котирування спочатку повільно, а потім, все прискорюючись, пішли вниз. Закрили торги середовища на 4,5 копійки на купівлі та на 5,5 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів:

Стартові котирування - 27,25/27,34 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися вже, ніж вчора: спред на старті склав 9 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,31 гривень пройшла в 9:54. На старті покупців валюти було в 3 рази більше, ніж продавців, що і призвело до зростання котирувань. В районі 10:40 вони досягли максимальних денних значень. У цей момент почали виходити продавці валюти: до експортерів приєдналися спекулянти, і спільними зусиллями попит був швидко задоволений. До 11:30 всі дорогі заявки на покупку були закриті, і котирування почали знижуватися.

З 12 до 15 годин угоди проходили в діапазоні 27,26-27,29 гривень. А після 15-ї години, коли покупців майже не залишилося, опустилися ще нижче. Національний банк в сьогоднішніх торгах участі не брав.

Котирування закриття - 27,255/27,27 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 10 млн у порівнянні з вівторком і склав 158,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3173 гривень. Офіційний курс долара на 8 липня встановлено на позначці 27,2993 гривень за долар, зростання на 4,96 копійки.

Офіційний курс євро на 8 липня встановлено на позначці 32,291 гривні за євро, зростання на 2,87 копійки. На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 - 1,1801. Сьогодні падіння євро продовжилося з новою силою; до вечора європейська валюта опустилася до позначки 1,1780 долара і лише потім кілька скоригувала своє падіння. У всьому світі чекають публікації протоколів засідання FOMC, щоб оцінити перспективу підвищення облікової ставки ФРС США в найближчі роки.

Російський рубль вранці середи відіграв частину втрат і відновився до 74 рублів за долар після того, як ціни на нафту знову пішли вгору після сильного падіння вчора. Однак публікація інформації про плани ОАЕ збільшити видобуток нафти призвела до ще сильнішого падіння цін, що просто підкосило рубль. До вечора він опустився до 74,90 рублів за долар і станом на 19:00 торгується у вузькому діапазоні 74,70-74,80 рубля за долар. У Києві готівковий рубль відреагував на те, що відбувається у світі зниженням до 3,69-3,71 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Всі фактори, які в короткостроковій перспективі можуть викликати ослаблення гривні, поки успішно нейтралізуються. Отже, на четвер можна очікувати або торгівлі у вузькому бічному діапазоні, або спроби чергового незначного зміцнення гривні. Національний банк буде уважно спостерігати за процесом і навряд чи дозволить долара сильно впасти.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва сьогодні вдень піднімався до 27,28-27,29 гривень, а до вечора опустився до 27,23 гривень. За такою ціною його почнуть продавати і завтра вранці. Далі все буде залежати від ситуації на міжбанку. З великою часткою ймовірності завтра готівковий долар подешевшає ще на пару копійок, до 27,20-27,21 гривень.

Готівковий євро відреагував на зниження на FOREX і до вечора середи подешевшав до 32,22-32,23 гривень. Інтрига вечора полягає в тому, що всередині протоколів засідання FOMC, які оголосять сьогодні о 21:00. Вони здатні сильно сколихнути ринок і штовхнути євро або ще нижче, або навпаки, вгору.

Готівковий російський рубль завтра вранці будуть продавати по 3,69-3,71 гривні за 10 рублів. Імовірність побачити нижчі ціни є, але вона невелика.