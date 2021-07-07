ВООЗ закликає почекати з вакцинацією підлітків

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни відтермінувати щеплення від COVID-19 для неповнолітніх, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на питання стосовно початку кампаній щеплення підлітків у деяких країнах, експерт ВООЗ з імунізації Енн Ліндстранд наголосила на першочерговості рівномірного розподілу вакцин між усіма країнами.

За словами Ліндстранд, вакцина виробництва компанії Pfizer є в обмеженій кількості, у зв’язку з чим сьогодні багатим країнам необхідно ділитися вакциною у рамках механізму COVAX або іншим шляхом направити її до бідніших країн, перш ніж починати вакцинування підлітків.