ВООЗ закликає почекати з вакцинацією підлітків
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни відтермінувати щеплення від COVID-19 для неповнолітніх, повідомляє Укрінформ.
Відповідаючи на питання стосовно початку кампаній щеплення підлітків у деяких країнах, експерт ВООЗ з імунізації Енн Ліндстранд наголосила на першочерговості рівномірного розподілу вакцин між усіма країнами.
За словами Ліндстранд, вакцина виробництва компанії Pfizer є в обмеженій кількості, у зв’язку з чим сьогодні багатим країнам необхідно ділитися вакциною у рамках механізму COVAX або іншим шляхом направити її до бідніших країн, перш ніж починати вакцинування підлітків.
"Набагато важливіше захистити від захворювання медичних працівників та людей похилого віку, ніж дітей, яким, скоріш за все, не загрожують серйозні наслідки захворювання", - зазначила Ліндстранд.