В Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації

В Україні на сьогодні відкрилося 197 центрів вакцинації від коронавірусу. У них прищеплюють громадян, які записалися в лист очікування через додаток "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

У центрах вакцинації щеплення роблять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Зокрема, центри вакцинації вже відкриті в: