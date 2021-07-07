Тарифи на опалення встановлюватимуть місцева влада - НКРЕКП
Місцевим органам влади передано право встановлювати тарифи на опалення. Вони також будуть затверджувати плани розвитку виробників і постачальників теплової енергії., повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Зазначається, що місцевій владі передається державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які виробляють, транспортують і постачають теплову енергію.
"Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади", - зазначили в НКРЕКП.
Голова комісії Валерій Тарасюк запевнив, що регулятор надаватиме допомогу місцевим органам влади з питань державного регулювання цих підприємств.
Автор: Дмитро Кузнецов