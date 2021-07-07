В ООН готові надати допомогу Гаїті в розслідуванні вбивства президента

ООН готова надати допомогу Гаїті в розслідуванні вбивства президента, однак вважає, що займатися цим повинні, перш за все, влада країни, повідомляє ТАСС.

Про це заявив в середу на брифінгу офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

"В першу чергу за розслідування цього жахливого злочину відповідають влади країни, але ми, як завжди, готові надати будь-яку допомогу" , - сказав він.

В.о. прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф раніше закликав ООН якомога швидше провести засідання Ради Безпеки, присвячене ситуації в країні в світлі вбивства президента Жовенеля Моїз. Обговорення ситуації в Гаїті в Радбезі ООН вже планується на четвер.

Президент Гаїті Жовенель Моїз отримав смертельне поранення в результаті нападу невідомих на його резиденцію в ніч з вівторка на середу.