Новий президент Ізраїлю прийняв присягу

Сьогодні, 7 липня, в ізраїльському Кнесеті прийняв присягу 11-й президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, повідомляє Деловая столица.

За його кандидатуру проголосували 87 зі 120 депутатів парламенту.

У своїй інавгураційній промові Герцоґ попередив, що "загальний дух і спільні цінності Ізраїлю більш крихкі, ніж будь-коли".

"Безпідставні ненависть, поляризація і розбіжності вимагають дуже високої ціни … Найвища ціна — це підрив нашої національної стійкості" , — сказав він.

Новий президент також обіцяв бути "президентом для всіх" і працювати над помʼякшенням риторики, яка викликає розбіжності.

Іцхак Герцоґ є сином 6-го президента Ізраїлю Хаїма Герцоґа та онуком колишнього головного рабина Ізраїлю.

Президент України Володимир Зеленський привітав Герцоґ зі вступом на посаду.