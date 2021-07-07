Новий президент Ізраїлю прийняв присягу
Сьогодні, 7 липня, в ізраїльському Кнесеті прийняв присягу 11-й президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, повідомляє Деловая столица.
За його кандидатуру проголосували 87 зі 120 депутатів парламенту.
У своїй інавгураційній промові Герцоґ попередив, що "загальний дух і спільні цінності Ізраїлю більш крихкі, ніж будь-коли".
"Безпідставні ненависть, поляризація і розбіжності вимагають дуже високої ціни … Найвища ціна — це підрив нашої національної стійкості", — сказав він.
Новий президент також обіцяв бути "президентом для всіх" і працювати над помʼякшенням риторики, яка викликає розбіжності.
Іцхак Герцоґ є сином 6-го президента Ізраїлю Хаїма Герцоґа та онуком колишнього головного рабина Ізраїлю.
Президент України Володимир Зеленський привітав Герцоґ зі вступом на посаду.
"Від щирого серця вітаю Іцхака Герцоґа з інавгурацією! Нехай здійсниться Ваше прагнення – бути гарним президентом всіх ізраїльтян. Бажаю миру і процвітання народу Ізраїлю. Сподіваюся на подальше зміцнення відносин дружби й партнерства між Україною та Ізраілем", — написав глава української держави в своєму Twitter .