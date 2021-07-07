У ВООЗ закликають до обережності країни, що йдуть на зняття COVID-обмежень
Уряди країн у випадках повного скасування обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавируса, повинні виявляти особливу обережність, заявили в середу у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана, влади в подібних випадках повинні бути "надзвичайно обережні".
"Кожна країна має право зняти обмеження тим чи іншим чином", - сказав він, коментуючи рішення Великобританії зняти всі обмеження незважаючи на зростання захворюваності COVID-19.
"Але поширення (вірусу - ред.) буде зростати, коли ви скасовуєте обмеження", - попередив він.