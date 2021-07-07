Убивство президента: в Гаїті ввели воєнний стан

Тимчасовий глава уряду Гаїті - Клод Жозеф - у середу, 7 липня, оголосив в країні воєнний стан після того, як було вбито президента Жовенеля Моїза, повідомляє Кореспондент.

Про це Жозеф повідомив за підсумками екстреного засідання уряду Гаїті.

Тим часом у канцелярії Жозефа заявили, що вбивство президента, за попередніми даними, скоїв "озброєний загін", який складається з іноземців.

Щоб забезпечити упіймання злочинців, в країні ввели "стан облоги" терміном на 15 днів. На цей же термін оголошено національний траур у зв'язку з убивством президента Моїза.

Протягом цих 15 днів будуть приспущеними державні прапори, будуть закритими дискотеки й інші подібні заклади. Радіостанції та телебачення закликали складати програму передач і музики з урахуванням ситуації.