США відправлять Болівії та Парагваю по 1 млн доз вакцин від COVID-19

Болівія і Парагвай отримають від США по 1 млн доз вакцин від COVID-19 від компаній Johnson & Johnson і Pfizer, заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми оголошуємо, що знову поділимося з Латинською Америкою дозами. 1 млн доз Johnson & Johnson відправиться в четвер у Болівію", - сказала Дженніфер Псакі журналістам на борту літака під час супроводу президента США в його поїздці в Іллінойс.

"1 млн доз Pfizer буде відправлено в Парагвай" , - додала вона.

У червні Білий дім оприлюднив список країн, яким відповідно до обіцянки президента Джо Байдена Вашингтон поставить 55 млн доз вакцин від коронавірусу. У повідомленні говориться, що Байден обіцяв надати 80 млн доз країнам з низьким і середнім рівнем доходу.

Білий дім відзначав, що адміністрація "буде діяти якомога швидше, дотримуючись нормативні та правові вимоги США і приймаючої країни, щоб полегшити безпечне транспортування вакцин через міжнародні кордони".