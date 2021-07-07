Глава Єврокомісії пригрозила Угорщині через закон про "гей-пропаганду"

Президент Єврокомісії Урсула ван дер Ляєн назвала "ганебним" угорський закон про заборону "демонстрації та пропаганди гомосексуалізму" серед осіб у віці до 18 років, повідомляє Новое время.

Під час пресконференції в середу, 7 липня, вона заявила, що Єврокомісія застосує свою силу, якщо Угорщина не виправить ситуацію в цьому питанні.

"Давайте з’ясуємо, ми застосуємо цю силу незалежно від того, яка країна-член порушить закони ЄС… Європа не дозволить, щоб частина її спільноти була стигматизована: чи це через те, кого вони люблять, через їхній вік, національність, політичні переконання чи релігійні вірування" , — заявила вона.

Вона також додала, що тут йдеться і про бюджет ЄС.