З'явилося відео падіння в польське озеро вертольота з українцями

У мережі інтернет з'явилося відео падіння в озеро Талти приватного вертольота в Польщі, на борту якого перебували громадяни України, повідомляє Страна.ua.

Відео опублікував Ютуб-канал "RadioOlsztynTV BIS". Нагадаємо, інцидент стався в Вармінсько-Мазурському воєводстві. В кабіні літального апарату перебували три українці. В результаті падіння в лікарні регіону потрапили жінка, її 17-річна дочка і пілот вертольота. Обидві жінки - громадянки України, а пілот родом з України, але з польським громадянством. Життю постраждалих небезпека не загрожує.

Польська поліція розпочала слідство у справі про падіння вертольота за підозрою про доведення до аварії в повітряному русі. Поки у правоохоронців немає версій про причини катастрофи.