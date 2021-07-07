Вбивство президента Гаїті: Домінікана закрила кордон

Влада Домініканської Республіки закрила кордон країни для громадян Колумбії після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїз, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Acento у зв'язку з підозрами про причетність колумбійців до нападу, Домінікана заборонила «будь-якій людині колумбійського походження» в'їзд або виїзд через повітряні, наземні та морські кордони.

Раніше влада Домінікани розповіла про одну з версій щодо вбивць Моїз. За інформацією в уряді країни, вбивство Моїз міг зробити загін з семи південноамериканців: чотирьох осіб з Колумбії і трьох з Венесуели. Передбачається, що вони діяли за вказівкою «дуже могутніх людей в Гаїті, які займаються наркоторгівлею і викраденням людей».