Вбивство президента Гаїті: Домінікана закрила кордон для колумбійців

Влада Домініканської Республіки закрила кордон країни для громадян Колумбії після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїз, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Acento, у зв'язку з підозрами про причетність колумбійців до нападу, Домінікана заборонила "будь-якій людині колумбійського походження" в'їзд або виїзд через повітряні, наземні та морські кордони.

Раніше влада Домінікани розповіла про одну з версій щодо вбивць Моїз. За інформацією в уряді країни, вбивство Моїз міг зробити загін з семи південноамериканців: чотирьох осіб з Колумбії і трьох з Венесуели.

Передбачається, що вони діяли за вказівкою "дуже могутніх людей у Гаїті, які займаються наркоторгівлею та викраденням людей".