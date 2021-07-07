NASA спрогнозувала збільшення кількості потопів

NASA попередило про загрозу більш частих потопів у 2030-х роках. Про це йдеться на сайті організації, повідомляє Лента.Ру.

Вчені прийшли до висновку, що в наступному десятилітті обидва узбережжя США зіткнуться зі стрімким зростанням кількості затоплень під час припливів.

"Поєднання гравітаційного тяжіння Місяця, підвищення рівня моря та зміни клімату призведе до почастішання прибережних повеней у всьому світі" , - уточнили в НАСА.

За песимістичними прогнозами, затоплення в деякі місяці будуть слідувати один за одним, і жителі ряду районів США спостерігатимуть їх з періодичністю в один-два дня. Це може спричинити руйнування каналізаційних зливів, а також загрожує транспортним паралічем, через який постраждає економіка.