У Китаї заборонили будівництво суперхмарочосів

Влада Китаю заборонила зводити суперхмарочоси - тобто будівлі вище 500 метрів, повідомляє Страна.ua.

За інформацією видання The South China Morning Post з посиланням на наказ Національної комісії з розвитку і реформ КНР крім повної заборони суперхмарочосів влада також обмежила будівництво будівель заввишки понад 250 метрів. А вежі вище 100 метрів відтепер повинні строго відповідати місцевим умовам, зокрема, наявних ресурсів для гасіння можливої пожежі. Такі заходи пов'язані з тим, що перегони в будівництві висоток поставили під загрозу безпеку будівель і привели до перенасичення ринку офісної нерухомості.

Комісія прийняла рішення про заборону через два місяці після "непояснених коливань" 72-поверхової будівлі SEG Plaza в Шеньчжені висотою 291 м (а разом з антенами виходить майже 360 м). Пізніше були висловлені припущення, що причиною розгойдування будівлі стало вплив трьох чинників: сильного вітру, різниці температур всередині та зовні будівлі та метро, що проходить під хмарочосом.

У Китаї за останні шість років були побудовані п'ять з десяти найвищих будівель у світі, і наказ про заборону будівель вище 500 м на певний час зупинить будівельний бум. При цьому рішення не зробить серйозного впливу на ринок комерційної нерухомості, вважає глава Knight Frank в Гонконзі Мартін Вонг. За його словами, найбільшою популярністю в Китаї користуються будівлі висотою від 180 до 200 метрів.