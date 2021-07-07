На супутнику Сатурна виявили ознаки життя

Астрономи Університету Аризони (США) і Університету Paris Sciences et Lettres (Франція) виявили загадкове джерело метану, який, ймовірно, переховується в океані під крижаною корою Енцелада, супутника Сатурна. Цим джерелом можуть бути живі організми, повідомляє Лента.Ру.

Про відкриття розповідається в статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy.﻿ Космічний апарат Cassini, пролітаючи крізь гігантський водяний шлейф, який вивергається з поверхні супутника, виявив відносно високу концентрацію певних молекул, відповідних гідротермальній активності на дні океанів Землі, зокрема, дигідрогена, метану і вуглекислого газу. При цьому концентрація метану виявилася несподівано високою, що може бути ознакою діяльності живих організмів.

Вчені побудували математичні моделі для розрахунку ймовірності різних процесів, включаючи біологічний метаногенез, які могли б пояснити аномалію в даних Cassini. Ці моделі поєднують в собі геохімію гідротермальних процесів і мікробну екологію. Виявилося, що спостережувана картина узгоджується або з діяльністю живих організмів, або з хімічними процесами, які не відбуваються на Землі.

Спочатку дослідники оцінили, скільки дигідрогену на Енцеладі має відповідати спостереженнями зонда, і чи може ця кількість підтримувати існування популяції гідрогенотрофних мікроорганізмів-метаногенів, аналогічних земним. Також вчені перевірили, чи може даний набір хімічних умов, таких як концентрація дигідрогена в гідротермальному потоці та температура, забезпечити сприятливе середовище для росту популяції цих мікробів.

Виявилося, що гіпотеза про виключно небіологічне походження метану не може пояснити спостережувану концентрацію. Таким чином, версію про присутність життя на Енцеладі не можна виключати як малоймовірну.

Однак можливо і те, що метан утворюється в результаті хімічного розкладання первинної органічної речовини, яке може бути присутньою в ядрі Енцелада і частково перетворюватися в дигідроген, метан і вуглекислий газ через гідротермальний процес. Ця гіпотеза може підтвердитися, якщо виявиться, що супутник Сатурна утворився в результаті акреції багатого органічними речовинами матеріалу, з якого складаються комети.