Громадянин Іраку легалізував "своїх" в Україні за допомогою фіктивних шлюбів

Харківська поліція викрила схему легалізації іноземців в Україні, організовану 43-річним громадянином Іраку, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Зловмисник організовував оформлення фіктивних шлюбів між громадянами Іраку і громадянками України. Таким чином, іноземці отримували довгострокові візи і надалі легалізувалися на території України - отримували дозвіл на проживання" , - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За даними правоохоронців, вартість "пакета послуг" становила $ 1,5 тис., з яких $ 300 отримувала фіктивна дружина.

Правоохоронці провели два санкціоновані обшуки в Харкові та один - в Дніпрі, в ході яких вилучили свідоцтва про укладення шлюбів між іноземцями та громадянками України, копії паспортів, банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Зараз вирішується питання про повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.