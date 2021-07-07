У Майамі завершили пошуки зниклих при обваленні будинку

Влада завершила пошуки зниклих безвісти при обваленні будинку в муніципалітеті Серфсайд в околицях американського Маямі, повідомляє Лента.Ру.

Про це поінформувало видання The New York Times.

"Виходячи з фактів, шансів на виживання немає" , - уклав помічник начальника служби пожежної охорони Майамі-Дейд Рей Джадалла (Ray Jadallah).

Він підкреслив, що інші пошукові групи також погодилися з цим рішенням.

Багатоквартирний житловий будинок близько Майамі обвалився 24 червня. За останніми офіційними даними, загинули 54 осіб, ще 86 вважаються зниклими безвісти. За словами президента США Джо Байдена, можливою причиною обвалення 12-поверхового будинку могло стати глобальне потепління