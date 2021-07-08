У Хмельницькому на парковці згорів електромобіль (відео)
У Хмельницькому біля ТЦ "Оазис" у вівторок, 6 липня, спалахнув під час зарядки і згорів електромобіль Nissan Leaf. Під час НП ніхто не постраждав, повідомляє Обозреватель.
Інцидент стався на очах у свідків, які намагалися загасити вогонь. Як передає Telegram-канал "Хмельницький Live" з посиланням на очевидців, усе відбулося практично миттєво.
Займання сталося близько 16:00 на парковці місцевого торгового центру. Зазначається, що електромобіль якраз стояв на зарядці, як раптом із задньої частини машини повалив дим, а потім показався і вогонь.
У пресслужбі обласного ГУ ДСНС у коментарі порталу "ХМ-інсайд" розповіли, що вогонь ліквідували ще до приїзду пожежників.
Однак, як видно на фото та відео з місця надзвичайної події, транспортний засіб сильно постраждав.
Пожежу гасили працівники торгового центру й небайдужі водії. Для цього вони використали кілька порошкових вогнегасників. Що саме стало причиною загоряння – ще належить з'ясувати.
Зазначимо: загорівся Nissan Leaf першого покоління. Цієї моделі на українському ринку не було, але її завозили найчастіше зі США. Такі авто в основному вживані й після ДТП.