У Хмельницькому на парковці згорів електромобіль (відео)

У Хмельницькому біля ТЦ "Оазис" у вівторок, 6 липня, спалахнув під час зарядки і згорів електромобіль Nissan Leaf. Під час НП ніхто не постраждав, повідомляє Обозреватель.

Інцидент стався на очах у свідків, які намагалися загасити вогонь. Як передає Telegram-канал "Хмельницький Live"﻿ з посиланням на очевидців, усе відбулося практично миттєво.

Займання сталося близько 16:00 на парковці місцевого торгового центру. Зазначається, що електромобіль якраз стояв на зарядці, як раптом із задньої частини машини повалив дим, а потім показався і вогонь.

Пожежні на місці НП. Джерело: ХМ-інсайд; ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Постраждале авто. Джерело: ХМ-інсайд; ГУ ДСНС у Хмельницькій області

У пресслужбі обласного ГУ ДСНС у коментарі порталу "ХМ-інсайд" розповіли, що вогонь ліквідували ще до приїзду пожежників.

Однак, як видно на фото та відео з місця надзвичайної події, транспортний засіб сильно постраждав.

Машина сильно диміла. Джерело: Скрин відео

За кілька секунд показався вогонь. Джерело: Скрин відео

Очевидці використовували вогнегасники. Джерело: Скрин відео

Пожежа спалахнула на парковці. Джерело: Скрин відео

Пожежу гасили працівники торгового центру й небайдужі водії. Для цього вони використали кілька порошкових вогнегасників. Що саме стало причиною загоряння – ще належить з'ясувати.

Вогонь вдалося ліквідувати. Джерело: Скрин відео

Загасили пожежу співробітники ТЦ і водії. Джерело: Скрин відео

Зазначимо: загорівся Nissan Leaf першого покоління. Цієї моделі на українському ринку не було, але її завозили найчастіше зі США. Такі авто в основному вживані й після ДТП.