Американський экс-військовий хотів створити в Україні ПВК

Американський бізнесмен, колишній офіцер ВМС США і засновник приватної військової компанії Academi (Blackwater Worldwide) Ерік Прінс хотів створити в Україні ПВК, побудувати завод з виробництва боєприпасів і об'єднати провідні авіаційні та аерокосмічні компанії України в консорціум. Це відбувалося минулого року, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з планом, датованим червнем 2020 року, Прінс і його партнери запропонували Україні кілька угод.

"Одна з пропозицій - створити нову приватну військову компанію, яка буде залучати персонал з числа ветеранів війни на сході України. Друга угода передбачає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів в Україні. А третя - об'єднає провідні авіаційні та аерокосмічні компанії України в консорціум, який зможе конкурувати з "такими, як Boeing і Airbus"" , - пише видання Time.

Однак угоди так і не були реалізовані, оскільки в них засумнівалися українські чиновники. Особливу тривогу викликав вибір принцом союзників у Києві - двох людей, пов'язаних з Росією.

"Це Андрій Артеменко, який у 2017 році запропонував адміністрації Трампа "мирний план" війни на Україні, що передбачає способи скасування санкцій США проти Росії. Іншим союзником Прінса в Києві був Андрій Деркач, український депутат, якого США звинуватили в тому, що він "активний російський агент" , - йдеться в повідомленні видання.

Видання пояснює, що ці дані засновані на інтерв'ю з сімома джерелами, включаючи нинішніх і колишніх офіційних осіб США і України, а також людей, які працювали безпосередньо з Прінсем, намагаючись реалізувати його устремління в Україні.

"Ці бізнес-плани, про які раніше не повідомлялося, були підтверджені чотирма джерелами з обох сторін переговорів, всі з яких згадали, що зустрічалися особисто з Прінсем в минулому році для їх обговорення" , - пише Time.

Автор: Наталья Скороход