Демі Мур знялася разом зі своїми доньками у спокусливих купальниках

Сексуальна актриса Демі Мур потішила своїх підписників гарячими фото. На них колишня дружина Брюса Вілліса позує разом зі своїми доньками у купальниках. Ефектні фото красуні зробили у рамках рекламної кампанії модного бренду, повідомляє 24 Канал.

Над ефектними світлинами Демі Мур та її доньок від попереднього шлюбу працювала фотографиня Кесс Берд. Зауважимо, що ідея позувати для модного бренду Andie Swim належить самій актрисі.

Серія спекотних фотографій, на яких позує Демі Мур, а також її доньки Румер, Скаут і Таллула набрали понад 80 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів.