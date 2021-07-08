Президент журі в Каннах назвав Путіна безсовісним гангстером

Президент журі 74-го Каннського кінофестивалю культовий американський режисер Спайк Лі назвав колишнього президента США Дональда Трампа, нинішніх лідерів Бразилії та Росії Жаїра Болсонару і Володимира Путіна "гангстерами", які "правлять світом" і у яких немає ні моралі, ні совісті, повідомляє Ліга.net.

Про це Лі сказав під час пресконференції з іншими членами журі, пише The Hollywood Reporter. Грузинська журналістка поставила запитання про агресію Росії проти Грузії, на що режисер сказав:

"Цим світом правлять гангстери - агент Оранж, бразильський хлопець і Путін. Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. У них немає ні моралі, ні совісті. І ми повинні виступити проти таких гангстерів".﻿

У 2018 році в інтерв'ю CNN Спайк Лі назвав Трампа "агентом Оранж". "Агент Оранж" - це неформальна назва отруйної суміші дефоліантів і гербіцидів синтетичного походження, яку американські військові розпилювали над лісами в ході В'єтнамської війни. Мільйони в'єтнамців і тисячі американських солдатів постраждали від цієї речовини, що викликає серйозні захворювання, деякі зі смертельними наслідками.

Бразильський хлопець - це, очевидно, президент Бразилії Жаїр Болсонару, який відомий своїми вкрай правими, консервативними поглядами та симпатіями до диктаторських режимів.