Україна ініціювала засідання ООН з питання щодо дезінформації

З ініціативи України в Організації Об'єднаних Націй вперше відбулося онлайн-засідання високого рівня на тему "Перевірка фактів як світова практика щодо протидії дезінформації та хибним відомостям", повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 7 липня, заявило Міністерство закордонних справ. Відзначається, що Україна ініціювала цей захід в рамках просування в ООН теми протидії поширенню дезінформації та неправдивої інформації як однієї з найбільших глобальних загроз людству.

"Україна має унікальний досвід у виявленні, аналізі та спростування дезінформації, набутий в рамках боротьби з гібридною агресією з боку Росії. Цей досвід Україна активно поширює і пропонує партнерам в ООН в рамках дискусії про розвиток спільних глобальних підходів щодо протидії загрозам в інформаційній сфері" , - йдеться в повідомленні.

Організаторами засідання виступили Україна, США, Литва, ЄС, Республіка Корея, Коста-Рика, Гана, Департамент глобальних комунікацій Секретаріату ООН. Участь також взяли представники Facebook, ООН, МЗС Литви, іноземні дипломати, міжнародні та українські експерти.

Ключовими темами засідання стали - перевірка фактів і джерел інформації, діяльність онлайн-платформ, сучасні тенденції боротьби з дезінформацією, можливості для співпраці.