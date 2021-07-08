У Львові робот вперше провів гінекологічну операцію

У Львові II робот Da Vinci провів унікальну гінекологічну операцію 19-річній пацієнтці, в якої лікарі діагностували безпліддя, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, операцію зробили дівчині, яка протягом двох років страждала від болю в області тазу і проблем з менструальним циклом. Крім того, у неї було діагностовано безпліддя.

Фото: emergencyhospitall / facebook

В ході обстеження фахівці виявили у пацієнтки дермоїдну кісту правого яєчника. Пухлинне доброякісне утворення підлягало лише хірургічному лікуванню, уточнюють фахівці.

"Зазвичай, така кіста утворюється ще з народження. З огляду на вік і захворювання пацієнтки наші медики прийняли рішення хірургічного втручання за допомогою роботичних системи Da Vinci" , - розповіли в лікарні.

Фото: emergencyhospitall / facebook

Кісту медики видалили з допомогою мікроінструментів, які дозволили позбутися її завдяки кільком невеликим проколам. Відомо, що дівчину вже виписали з лікарні.