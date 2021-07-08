У США на Google подали до суду понад 30 штатів

Група з 36 штатів і округу Колумбія подала в середу проти Google позов через порушення антимонопольного законодавства магазином мобільних додатків, повідомляє Украинская правда.

За інформацією The New York Times цей позов є четвертим проти Google із жовтня.

Зокрема, розробники мобільних додатків зазнали проблем із тим, що Google змушує їх використовувати власну систему для деяких платежів усередині програми.

Ця система стягує 30-відсоткову комісію при здійсненні багатьох транзакцій, що, за словами розробників, змушує завищувати ціни за свої послуги.