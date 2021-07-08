Телескоп NASA виявив загадкові планети-ізгої
Космічний телескоп NASA Kepler виявив чотири загадкові "вільно плаваючі" планети. Вони перебувають одні в глибокому космосі і не пов'язані ні з однією зіркою-господарем, повідомляє Обозреватель.
Як пише Daily Mail, ці планети були знайдені на основі методу, званого гравітаційним мікролінзуванням. Він ґрунтується на випадкових подіях, коли з певної точки зору одна зірка проходить попереду іншої зірки.
За словами експертів, планети, можливо, спочатку сформувалися навколо зірки-господаря, а потім були викинуті гравітаційним тяжінням інших, більш важких планет у системі.
Зірка-господар, імовірно, все ще яскраво горить у космосі, але тільки з меншою кількістю планет на її орбіті.
Вчені припускають, що чотири виявлені планети мають масу, аналогічну масі Землі.
Автор дослідження професор Ієн Макдональд з Університету Манчестера розповів, що не знає точно, як далеко розташовані ці "ізгої".
"Вони не серед найближчих зірок, але ближче, ніж центр нашої Галактики. Точніше буде сказати, що вони перебувають на відстані декількох тисяч світлових років від нас", – зазначив він.