Телескоп NASA виявив загадкові планети-ізгої

Космічний телескоп NASA Kepler виявив чотири загадкові "вільно плаваючі" планети. Вони перебувають одні в глибокому космосі і не пов'язані ні з однією зіркою-господарем, повідомляє Обозреватель.

Як пише Daily Mail﻿, ці планети були знайдені на основі методу, званого гравітаційним мікролінзуванням. Він ґрунтується на випадкових подіях, коли з певної точки зору одна зірка проходить попереду іншої зірки.

За словами експертів, планети, можливо, спочатку сформувалися навколо зірки-господаря, а потім були викинуті гравітаційним тяжінням інших, більш важких планет у системі.

Зірка-господар, імовірно, все ще яскраво горить у космосі, але тільки з меншою кількістю планет на її орбіті.

Художник зобразив вільно плаваючу планету. Джерело: Wilimedia

Вчені припускають, що чотири виявлені планети мають масу, аналогічну масі Землі.

Автор дослідження професор Ієн Макдональд з Університету Манчестера розповів, що не знає точно, як далеко розташовані ці "ізгої".