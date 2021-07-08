Поляки пред'явили нові звинувачення екс-главі "Укравтодору"

Колишньому керівнику "Укравтодору" Славомиру Новаку оголосили нові звинувачення в корупційних злочинах, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 7 липня, поінформувало польське державне агентство PAP.

"Сьогодні прокурор оголосив, що Славомиру Н. змінено корупційне звинувачення. Тепер воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за підтримку компанії в процесі отримання та виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва та ремонту доріг в Україні" , - повідомила прессекретар окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшиняж.

Як вважає слідство, Новак отримав гроші, коли обіймав посаду голови Укравтодору (з 2016 по 2019 роки). Сам він звинувачення відкидає і відмовляється давати свідчення.

Наразі проти нього висунуті вже 17 звинувачень, зокрема в організації та керівництві злочинною групою, що діяла в Варшаві, Гданську та Україні, отриманні кількох мільйонів фінансової вигоди в обмін на певні дії в контексті його обов'язків глави "Укравтодору". Деякі звинувачення стосуються ще його роботи в Польщі у 2012-2013 роках.

Крім того, повідомляється, що прокуратура відмовилася прийняти заставу за Новака в розмірі 1 млн злотих через те, що ці кошти надійшли з забороненого джерела, а саме - внесків, зібраних для цієї мети його дочкою. У прокуратурі пояснили, що це не дозволено через те, що в такому випадку обвинувачений ризикує не власними коштами, а засобами інших людей.