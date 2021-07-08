Затримано підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Передбачувані вбивці президента Гаїті Жовенеля Моїза затримані. Про це у своєму мікроблозі в Twitter заявив міністр зв'язку країни Франц Екзантус, повідомляє Газета.ru.

Невідомі атакували резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза, смертельно поранивши політика. Це вже другий замах на Моїза, вперше президента намагалися вбити у 2018 році - проте тоді він сам не постраждав, кулі потрапили в охоронців. У лютому, розкривши змову з метою перевороту, Моїз стверджував, що його змінить у 2022 році обраний президент.

Франц Екзантус Twitter

Як повідомив прем'єр-міністр республіки Клод Жозеф, напад вчинила група невстановлених осіб, деякі з них говорили іспанською. При цьому офіційними мовами в Гаїті є французька та гаїтянський креол. Перша леді країни також була поранена, лікарі боролися за її життя.

До виборів тимчасового президента керівництво в країні здійснює рада міністрів, на чолі якого перебуває прем'єр-міністр.