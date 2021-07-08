Леся Нікітюк розбурхала мережу спокусливим образом на Івана Купала

Улюблена телеведуча мільйонів українців, Леся Нікітюк не втомлюється тішити своїх прихильників. Цього разу вона присвятила свій пост святу Івана Купала. На ньому вона позує у спокусливому образі, від якого просто неможливо відірвати погляду, повідомляє 24 Канал.

На спокусливому фото Леся Нікітюк позує у вишиванці та з вінком на голові. Традиційні атрибути святкування Івана Купала. А дарує певної ефектності кадру те, що знялася телеведуча у водоймі.﻿