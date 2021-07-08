Пораненому "голосіївським стрільцем" силовику "зібрали" руку: фото
Патрульний поліцейський Києва Сергій Василенко, поранений напередодні чоловіком в багатоповерхівці Голосіївського району столиці, переніс операцію. Його руку намагаються врятувати лікарі, повідомляє Кореспондент.
Про це в середу, 7 липня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.
"Надається максимальна допомога з лікування та реабілітації, але процес буде довгим і складним. І звичайно, результат поки невідомий", - написав він.
Він уточнив, що пораненого патрульного звуть Сергій Василенко, йому 27 років.
"Він приєднався до патрульної поліції у 2019 році. Молодий чоловік - колишній військовослужбовець з міцним здоров'ям, захоплюється мотоспортом", - розповів Білошицький.
Він зазначив, що протягом двох років своєї служби Василенко неодноразово виявляв мужність і вольові якості.
"Сьогодні під час виконання службового завдання Сергія було серйозно поранено пострілом з рушниці у двері. Це ситуація, яка ще раз доводить, що небезпека чекає патрульних навіть там, де її ніколи не очікував. І будь-який виклик може стати останнім", - підкреслив правоохоронець.