8 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

В Україні - День сім'ї, в США - День відеоігор, День шоколаду з мигдалем, День математики 2.0, День фруктового льоду, День "Насолоджуйся гумором, відкинь драму", в Таджикистані - День інвалідів і літніх людей, в Мексиці - День дерев, в Норвегії - свято Святої Сунніви, в Кірібаті - День національної церкви, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 8 липня, річниці та події

У 52 році до н. е. - прийнята дата заснування Парижа.

У 1796 році Державний департамент США видав перший паспорт громадянина США.

У 1901 році у Франції було введено обмеження швидкості руху автомобілів у містах - 10 км/год.

8 липня 2011 року відбувся останній старт американського шаттла "Атлантіс" за програмою "Space Shuttle".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 липня вшановує пам'ять святих Петра і Февронії, які вважаються покровителями сім'ї та шлюбу. Прийнято молитися їм про сімейне благополуччя.

Що сьогодні не можна робити

За ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто.

Прикмети на 8 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

спекотний день - тепло протримається ще 40 днів, після чого почнеться осіння погода;

посуха - не чекайте грибів до самої осені.

Іменини 8 липня

Іменини у Давида, Петра, Дениса, Василя і Семена.