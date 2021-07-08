8 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
В Україні - День сім'ї, в США - День відеоігор, День шоколаду з мигдалем, День математики 2.0, День фруктового льоду, День "Насолоджуйся гумором, відкинь драму", в Таджикистані - День інвалідів і літніх людей, в Мексиці - День дерев, в Норвегії - свято Святої Сунніви, в Кірібаті - День національної церкви, повідомляє УНИАН.
Пам'ятні дати 8 липня, річниці та події
У 52 році до н. е. - прийнята дата заснування Парижа.
У 1796 році Державний департамент США видав перший паспорт громадянина США.
У 1901 році у Франції було введено обмеження швидкості руху автомобілів у містах - 10 км/год.
8 липня 2011 року відбувся останній старт американського шаттла "Атлантіс" за програмою "Space Shuttle".
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 8 липня вшановує пам'ять святих Петра і Февронії, які вважаються покровителями сім'ї та шлюбу. Прийнято молитися їм про сімейне благополуччя.
Що сьогодні не можна робити
За ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто.
Прикмети на 8 липня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- спекотний день - тепло протримається ще 40 днів, після чого почнеться осіння погода;
- посуха - не чекайте грибів до самої осені.
Іменини 8 липня
Іменини у Давида, Петра, Дениса, Василя і Семена.