Вашингтон позбавив адвокатської ліцензії Джуліані

Влада Вашингтона, округ Колумбія, прийняла рішення тимчасово призупинити роботу адвокатської ліцензії юриста Рудольфа Джуліані, повідомляє Новое время.

За інформацією CNN апеляційний суд округу Колумбія повідомив, що Джуліані буде відсторонений від роботи в Вашингтоні "в очікуванні рішення" його ситуації в Нью-Йорку, де також була припинена адвокатська ліцензія.

6 січня 2021 року Джуліані виступив на мітингу в підтримку Трампа, де в черговий раз закликав прихильників експрезидента продовжувати боротьбу і пообіцяв «нові докази фальсифікацій».

Також ЗМІ повідомили, що федеральні прокурори Нью-Йорка в рамках розслідування проти колишнього мера Нью-Йорка та юриста Рудольфа Джуліані вилучили частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка та ексголови фіскальної служби Романа Насірова.

Федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на колишнього президента США Дональда Трампа.

У лютому 2021 року видання Time повідомило, що адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані в 2019 році вимагав від представників Офісу президента України перевірки сина тодішнього кандидата, а сьогодні президента США Джо Байдена Хантера Байдена. 28 квітня вдома у Джуліані провели обшуки агенти ФБР.