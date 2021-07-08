Лавров відреагував на заяви Заходу щодо ізоляції РФ

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров розповів про те, що ряди друзів Москви постійно поповнюються і ні про яку ізоляцію Росії, про яку говорять на Заході, не може бути й мови, повідомляє Лента.Ру.

Про це глава відомства заявив під час лекції на тему «Міжнародна діяльність Росії для розвитку російських регіонів» в Далекосхідному федеральному університеті.﻿ За його словами, довгострокова зовнішньополітична лінія, затверджена президентом Росії Володимиром Путіним, має стратегічний вивірений характер, що дає Москві суттєву конкурентну перевагу. Міністр пояснив, що подібний підхід дозволяє Росії закріпити за собою образ надійного, передбачуваного і сильного партнера, який тримає своє слово.

Лавров зазначив, що зараз Росія розширює свої зв'язки з переважною більшістю держав, які представляють понад 80 відсотків населення планети, в рамках різних міжнародних організацій. Тому будь-якій неупередженій людині повинно бути зрозуміло, що ні про яку ізоляцію Росії, про яку твердять західні колеги, мови бути не може, резюмував він.

В ході виступу міністр також заявив про мало не щоденні спроби Заходу втрутитися у внутрішню і зовнішню політику Росії. Він додав, що західні країни вважали за краще б мати справу зі слабкою Росією, позбавленої орієнтирів і готову на будь-які поступки.