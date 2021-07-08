У Дніпрі заблокували схему поставок військових товарів в РФ

Правоохоронці викрили в Дніпрі групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури Управління Служби безпеки України в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України), викрито групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію" , - йдеться в повідомленні пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відзначається, що задіяні в схемі підприємства "вигравали тендери Міністерства внутрішніх справ і Федеральної служби охорони РФ і торгували з країною-агресором в обхід чинного законодавства".