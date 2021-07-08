У Дніпрі заблокували схему поставок військових товарів в РФ
Правоохоронці викрили в Дніпрі групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури Управління Служби безпеки України в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України), викрито групу компаній, які здійснювали незаконні військові поставки в Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури.
Відзначається, що задіяні в схемі підприємства
"вигравали тендери Міністерства внутрішніх справ і Федеральної служби охорони РФ і торгували з країною-агресором в обхід чинного законодавства".
"За попередніми даними, організатором такої діяльності є підприємство - виробник запасних частин для комплектування транспортних засобів. Останнє, знаючи, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення та підлягають експортному контролю, у відповідній експортної документації цього факту не відобразило. У час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 1000 одиниць готової продукції, яка має ознаки приналежності до товарів військового призначення; виробниче обладнання, документацію по експорту за кордон, комп'ютерну техніку тощо. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.