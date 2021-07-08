Генсек Ради Європи оцінила просування реформ в Україні

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відзначила прогрес України у реформуванні низки сфер, а також перерахувала напрямки, на які Києву слід звернути особливу увагу, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час виступу на Четвертій конференції з питань реформ в Україні «Сильна Україна в сильнішій європейській та євроатлантичній сім'ї» Пейчинович-Бурич відзначила важливий внесок України в роботу Ради Європи. За словами генсека Ради Європи, Україна досягла прогресу в таких сферах:

забезпечення справедливості виборчої реформи;

децентралізація;

інклюзія ромів;

структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;

розширення прав внутрішньо переміщених осіб.

«Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, і це дуже вітається», - додала Пейчинович-Бурич.

Разом з тим, на її думку, Україна лише б виграла, якби більше уваги приділяла такими напрямками як:

імплементація рішень Європейського суду з прав людини ;

кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;

судова реформа;

запобігання та боротьба з корупцією.

«Доброю новиною є те, що кожне з цих питань займає важливе місце в чинному Плані дій, узгодженому Україною і Радою Європи», - зазначила Пейчинович-Бурич. Вона також подякувала Євросоюзу і 26 країнам-донорам, які фінансують реалізацію Плану, повідомляє прес-служба Ради Європи.