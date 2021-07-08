Генсек Ради Європи оцінила просування реформ в Україні
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відзначила прогрес України у реформуванні низки сфер, а також перерахувала напрямки, на які Києву слід звернути особливу увагу, повідомляє Дзеркало тижня.
Під час виступу на Четвертій конференції з питань реформ в Україні «Сильна Україна в сильнішій європейській та євроатлантичній сім'ї» Пейчинович-Бурич відзначила важливий внесок України в роботу Ради Європи. За словами генсека Ради Європи, Україна досягла прогресу в таких сферах:
- забезпечення справедливості виборчої реформи;
- децентралізація;
- інклюзія ромів;
- структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;
- розширення прав внутрішньо переміщених осіб.
«Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, і це дуже вітається», - додала Пейчинович-Бурич.
Разом з тим, на її думку, Україна лише б виграла, якби більше уваги приділяла такими напрямками як:
- імплементація рішень Європейського суду з прав людини ;
- кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;
- судова реформа;
- запобігання та боротьба з корупцією.
«Доброю новиною є те, що кожне з цих питань займає важливе місце в чинному Плані дій, узгодженому Україною і Радою Європи», - зазначила Пейчинович-Бурич. Вона також подякувала Євросоюзу і 26 країнам-донорам, які фінансують реалізацію Плану, повідомляє прес-служба Ради Європи.