Генсек Ради Європи оцінила просування реформ в Україні

Генсек Ради Європи оцінила просування реформ в Україні
Фото: Фото: Марія Пейчинович-Бурич

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відзначила прогрес України у реформуванні низки сфер, а також перерахувала напрямки, на які Києву слід звернути особливу увагу, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час виступу на Четвертій конференції з питань реформ в Україні «Сильна Україна в сильнішій європейській та євроатлантичній сім'ї» Пейчинович-Бурич відзначила важливий внесок України в роботу Ради Європи. За словами генсека Ради Європи, Україна досягла прогресу в таких сферах:

  • забезпечення справедливості виборчої реформи;
  • децентралізація;
  • інклюзія ромів;
  • структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;
  • розширення прав внутрішньо переміщених осіб.

«Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, і це дуже вітається», - додала Пейчинович-Бурич.

Разом з тим, на її думку, Україна лише б виграла, якби більше уваги приділяла такими напрямками як:

  • імплементація рішень Європейського суду з прав людини ;
  • кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;
  • судова реформа;
  • запобігання та боротьба з корупцією.

«Доброю новиною є те, що кожне з цих питань займає важливе місце в чинному Плані дій, узгодженому Україною і Радою Європи», - зазначила Пейчинович-Бурич. Вона також подякувала Євросоюзу і 26 країнам-донорам, які фінансують реалізацію Плану, повідомляє прес-служба Ради Європи.

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