Церковне свято 8 липня: день святих Петра і Февронії

Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича і став на престол в 1203 році. За кілька років до цього він захворів на проказу і ліків від цієї хвороби не було. Одного разу молодому князю приснився сон, нібито зцілити його зможе тільки селянка, дочка "‎дереволазця"‎ бортника, Февронія, повідомляє УНИАН.

Февронія була мудрою дівчиною, яка лікувала людей від різних недуг. Розбиралася в травах і вміла спілкуватися з дикими тваринами. Славилася, як благочестива і порядна діва. Князь пообіцяв, що, якщо Февронія зцілить його, то вони одружаться. Проказа зникла, але Петро обіцянку не дотримав. Тоді хвороба відновилася і вже після другого зцілення князь взяв Февронію в дружини.

Муромський народ був проти, щоб дружиною правителя була проста дівчина, яка не належала до знатного роду. Князю поставили ультиматум: або відмовитися від престолу, або від Февронії. Тоді Петро взяв дружину, сів разом з нею в човен і поплив далеко по Оці. І стали вони жити, як прості люди.

У Муромі ж почалися вбивства. Багато хто хотів зайняти престол, місто охопил хаос і смута. Тоді городяни схаменулися і попросили Петра знову взяти владу в свої руки. Він погодився, а у Февронії вийшло заслужити повагу жителів міста.

Будучи старими, Петро і Февронія прийняли чернечий постриг і жили в різних монастирях. Молилися про те, щоб померли вони в один день і в одну годину, і поклали їх в одній труні. Так і сталося - 8 липня 1228 року подружжя померло. Чернечі традиції не дозволяли поховати Петра і Февронію в одній труні, тому тіла поклали в різних обителях. Але вже на ранок святі опинилися разом. Зараз мощі Петра і Февронії знаходяться в Свято-Троїцькому монастирі в Муромі.

Що сьогодні не можна робити

Ходити в ліс, так як там може підстерігати підступний змій (за аналогією з біблійним змієм-спокусником);

Купатися у водоймах - русалка може потягнути на дно;

Вінчати;

Сваритися, розлучатися, розлучатися;

Піч що-небудь з тіста і рукодільничати;

Гадати і читати змови;

Переїжджати і подорожувати.

День Петра і Февронії випадає на Петрівка, тому також забороняється вживати їжу тваринного походження.

Що можна робити 8 липня