Церковне свято 8 липня: день святих Петра і Февронії
Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича і став на престол в 1203 році. За кілька років до цього він захворів на проказу і ліків від цієї хвороби не було. Одного разу молодому князю приснився сон, нібито зцілити його зможе тільки селянка, дочка "дереволазця" бортника, Февронія, повідомляє УНИАН.
Февронія була мудрою дівчиною, яка лікувала людей від різних недуг. Розбиралася в травах і вміла спілкуватися з дикими тваринами. Славилася, як благочестива і порядна діва. Князь пообіцяв, що, якщо Февронія зцілить його, то вони одружаться. Проказа зникла, але Петро обіцянку не дотримав. Тоді хвороба відновилася і вже після другого зцілення князь взяв Февронію в дружини.
Муромський народ був проти, щоб дружиною правителя була проста дівчина, яка не належала до знатного роду. Князю поставили ультиматум: або відмовитися від престолу, або від Февронії. Тоді Петро взяв дружину, сів разом з нею в човен і поплив далеко по Оці. І стали вони жити, як прості люди.
У Муромі ж почалися вбивства. Багато хто хотів зайняти престол, місто охопил хаос і смута. Тоді городяни схаменулися і попросили Петра знову взяти владу в свої руки. Він погодився, а у Февронії вийшло заслужити повагу жителів міста.
Будучи старими, Петро і Февронія прийняли чернечий постриг і жили в різних монастирях. Молилися про те, щоб померли вони в один день і в одну годину, і поклали їх в одній труні. Так і сталося - 8 липня 1228 року подружжя померло. Чернечі традиції не дозволяли поховати Петра і Февронію в одній труні, тому тіла поклали в різних обителях. Але вже на ранок святі опинилися разом. Зараз мощі Петра і Февронії знаходяться в Свято-Троїцькому монастирі в Муромі.
Що сьогодні не можна робити
- Ходити в ліс, так як там може підстерігати підступний змій (за аналогією з біблійним змієм-спокусником);
- Купатися у водоймах - русалка може потягнути на дно;
- Вінчати;
- Сваритися, розлучатися, розлучатися;
- Піч що-небудь з тіста і рукодільничати;
- Гадати і читати змови;
- Переїжджати і подорожувати.
День Петра і Февронії випадає на Петрівка, тому також забороняється вживати їжу тваринного походження.
Що можна робити 8 липня
- Вступати в шлюб - святі благословляють закоханих на довге і щасливе життя;
- Молитися перед іконою Петра і Февронії за здоров'я дітей і благополучия в сім'ї;
- Проводити якомога більше часу разом.