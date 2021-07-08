На Закарпатті затримали прикордонницю за "послуги" по іноземному громадянству

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспектора одного з прикордонних підрозділів за корупцію і зловживання впливом, повідомляє Цензор.НЕТ.

dpsu.gov.ua

За даними пресслужби ДПСУ військовослужбовця затримали поблизу місця проживання під час отримання третьої частини хабаря - 3 тисячі євро. Встановлено, що загальна сума хабаря становила 8 тисяч євро. За ці гроші інспектор обіцяла сприяти у швидкому отриманні іноземного громадянства, використовуючи власні контакти в дипломатичних установах.

У вартість "послуг" жінка також включила перевірку паспортного документа за допомогою баз даних прикордонних відомств України та іноземної держави та сприяння в безперешкодному перетині кордону. Забезпечуючи підготовку паспортів країн ЄС і Ізраїлю жінка користувалася власними зв'язками в Україні і за кордоном.

dpsu.gov.ua

Під час обшуку в будинку прикордонниці виявили паспорт громадянина Угорщини, виданий на її ім'я, травматичний пістолет без дозвільних документів і паспорт Азербайджанської Республіки (ймовірно з підробленою інформаційною сторінкою) на ім'я третьої особи.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК "Зловживання впливом".