Майже всі американці задумали кинути роботу

Результати недавнього опитування сервісу з працевлаштування Monster.com показав, що 95 відсотків американців задумали кинути роботу. Як повідомляє The Business Insider, багато респондентів назвали причиною бажання звільнитися емоційне вигорання. Друга за популярністю причина - відсутність можливостей для кар'єрного зростання, повідомляє Лента.Ру.

При цьому більшість учасників опитування, 66 відсотків, впевнені, що зможуть знайти іншу роботу, одночасно 92 відсотки визнали, що хотіли б змінити сферу діяльності.

У червні Міжнародна організація праці (МОП) підвела підсумки півтора років пандемії і назвала, хто найсильніше втрачав в заробітку через коронавірусних обмежень. Найбільший удар безробіття припав до людям молодше 25 років.

Причому за оцінками ООН, світовий рівень безробіття як і раніше істотно перевищує допандемійние показники, а компенсувати втрати навряд чи вийде раніше 2023 року. За оцінками аналітиків, в цьому році безробітними залишаться щонайменше 220 мільйонів чоловік по всьому світу. Прогноз на наступний рік більш оптимістичний - 205 мільйонів безробітних, однак це як і раніше вище рівня докризового 2019 року, коли робочих місць не вистачало 187 мільйонам чоловік.