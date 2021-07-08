Курс валют НБУ на 8 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 июля, повысился на 5 коп до 27.30 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 32.29 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.77 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 6 коп до 29.58 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 7.14 за 1 польский злотый.