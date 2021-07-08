Вимагачі фейкового боргу у харків'янки постануть перед судом

Обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи, підозрюваних у вимаганні у 43-річної харків'янки неіснуючого боргу, направлено до суду, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як передає пресслужба Харківської облпрокуратури, всім трьом інкримінується вимагання, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

"За даними слідства, група з трьох чоловіків вимагала у 43-річної харків'янки грошові кошти, які вона начебто заборгувала. Зловмисники погрожували потерпілій та її сім'ї фізичною розправою, якщо жінка не віддасть гроші" , - йдеться в повідомленні.

Троє підозрюваних (58-річний і 59-річний харків'яни та 35-річний син одного з них, який живе в Києві) були затримані у квітні минулого року після передачі їм частини коштів, яку жінка перерахувала на зазначену ними карту. Під час затримання один з вимагачів чинив опір - намагався втекти та спробував наїхати автомобілем на правоохоронців.