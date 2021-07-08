"Верещук, не верещіть": Шуфрич в ефірі "познущався" з прізвища "слуги"

Народні депутати Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) та Ірина Верещук ("Слуга народу") влаштували словесну перепалку в прямому ефірі одного з телеканалів, повідомляє Ділова столиця.

Під час перепалки нардепи перейшли на особистості. Суперечка на підвищених тонах почалася після слів Шуфрича на адресу колеги по Верховній Раді, яку він закликав "не верещати".

"Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю" , — сказав одіозний нардеп.

У відповідь Верещук закликала Шуфрича поводитися коректно.

"Просто візьміть себе в руки та не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю" , — відповіла вона.

Зауважимо, що нардепи обговорювали, зокрема, ситуацію у Білорусі. Шуфрич та колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, відкрито підтримували самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.